Queda de helicóptero da Marinha paquistanesa deixa três mortos

Um helicóptero da Marinha paquistanesa caiu em uma cidade no sudoeste do país nesta segunda-feira (4), após sofrer uma suposta falha mecânica, e deixou três tripulantes mortos, informou a Marinha.

O helicóptero realizava um voo de treinamento na cidade portuária de Guadar, na província do Baluchistão, disse um porta-voz da Marinha. O governo paquistanês luta nessa região contra uma rebelião separatista há décadas.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A aeronave Sea King caiu durante a decolagem por volta das 10h00 locais (02h00 no horário de Brasília), depois de sofrer um incêndio no motor e perder o leme traseiro, de acordo com um relatório preliminar divulgado à AFP por uma fonte militar.