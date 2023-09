Pescadores japoneses denunciarão Estado por despejo de água em Fukushima

A denúncia será apresentada na sexta-feira (8) no tribunal de primeira instância de Fukushima, disse à AFP nesta segunda (4) Sugie Tanji, membro do grupo que promove a ação.

Uma centena de pescadores e habitantes da província de Fukushima (nordeste do Japão) denunciarão esta semana o Estado japonês para tentar impedir o despejo no mar da água da usina nuclear acidentada.

Muitos pescadores temiam as consequências do despejo desta água, usada para arrefecer os reatores da central de Fukushima, gravemente danificados em 2011 por um tsunami, em um dos piores acidentes nucleares do mundo.

Desde que o despejo no oceano Pacífico começou, no final de agosto, China e Hong Kong suspenderam todas as suas importações de frutos do mar japonês, dois mercados que representaram 42% das exportações do setor japonês em 2022.

Tóquio pediu à China que levante as restrições comerciais, argumentando que o despejo foi validado pela Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA).

O Japão insiste que tomou medidas, como a descontaminação da água da maioria das substâncias radioativas, para garantir um processo seguro para o meio ambiente e para a saúde da população.

