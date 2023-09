O presidente turco prometeu um anúncio "muito importante" nesta segunda-feira (4) sobre a exportação de grãos através do Mar Negro, ao chegar no balneário russo de Sochi, antes de se reunir com o seu homólogo russo, Vladimir Putin, que se disse "aberto a discussões".

PARIS:

Empresas ocidentais ainda questionam sua presença na Rússia

Ficar apesar das críticas internacionais ou ir embora? Após dezoito meses de ofensiva na Ucrânia, muitas empresas ocidentais ainda ponderam os prós e os contras da sua presença na Rússia.

PARIS:

Investigadores rastreiam atividades das empresas na Rússia

Desde que a guerra na Ucrânia começou e frente às "cortinas de fumaça" e a campanhas de marketing, cada vez há mais portais que rastreiam as atividades das empresas internacionais que ainda operam na Rússia.

Por Théo MARIE-COURTOIS

=== ÁFRICA CÚPULA CLIMA ===

NAIRÓBI:

África quer atrair investimentos para combater a mudança climática

A África tem uma uma "oportunidade sem precedentes" de desenvolvimento participando da luta contra a mudança climática, mas precisa de grandes investimentos internacionais, disse nesta segunda-feira(4) o presidente do Quênia, William Ruto, ao inaugurar uma histórica cúpula continental sobre o tema.

=== ONU ESPÉCIES INVASORAS ===

PARIS:

Mundo está perdendo a guerra contra as espécies invasoras

Espécies invasoras que destroem colheitas, devastam florestas, espalham doenças e perturbam ecossistemas estão se espalhando de forma cada vez mais rápida por todo o mundo e a humanidade não consegue detê-las, alertou um organismo científico internacional nesta segunda-feira.

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÃO ===

-- AMÉRICAS

KINGS CANYON NATIONAL PARK:

Intervir ou cruzar os braços? Cientistas debatem como salvar as sequoias da Califórnia

Secas cada vez mais intensas na Califórnia alimentaram a intensidade dos incêndios florestais nos últimos anos, quando o fogo colocou em risco a sobrevivência das florestas de sequoias depois que dezenas de milhares de árvores de sequoias foram reduzidas a cinzas.

WASHINGTON:

Na capital dos EUA, os cervos são cada vez menos bem-vindos

Para alguns são um espetáculo mágico no meio da cidade; para outros, uma praga comedora de jardins que põe em perigo o trânsito e ajuda a espalhar doenças transmitidas por carrapatos. Os cervos, sem dúvida, colocaram a capital dos Estados Unidos em apuros.

-- EUROPA

MADRI:

Chuvas torrenciais na Espanha deixam dois mortos e três desaparecidos

A Espanha, afetada há meses por uma seca histórica, foi atingida no fim de semana por chuvas torrenciais que deixaram dois mortos e três desaparecidos, enquanto um menino de dez anos conseguiu sobreviver agarrado a uma árvore.

LONDRES:

Charles III, um ano de reinado sem contratempos

Luto nacional, coroação gigantesca, um novo primeiro-ministro, compromissos oficiais e escândalo na família real: o primeiro ano do monarca de 74 anos foi marcado por momentos históricos e uma agenda mais tradicional para o chefe de Estado de 15 nações, com um papel essencialmente institucional.

NAMUR:

Bélgica diante da difícil tarefa de enfrentar a propagação de guaxinins

O guarda florestal Thierry Petit, no sul da Bélgica, não consegue mais satisfazer todos os pedidos que recebe para eliminar os guaxinins, uma espécie invasora já considerada uma ameaça à biodiversidade local.

-- ÁSIA

ULAN BATOR:

Papa deixa a Mongólia após viagem com vários gestos em direção à China

O papa Francisco deixou a Mongólia nesta segunda-feira (4), após uma visita de quatro dias ao país asiático marcada por esforços para estender a mão à China, nação com a qual o Vaticano não tem relações diplomáticas.

TAITUNG, Taiwan:

Tempestade Haikui avança em direção à China após atingir Taiwan duas vezes

O tufão Haikui arrancou árvores, danificou estradas costeiras e causou chuvas torrenciais quando passou por Taiwan, antes de perder força nesta segunda-feira (4) e ser rebaixado para uma forte tempestade tropical, e agora se desloca em direção ao sul da China.

PEQUIM:

Presidente chinês, Xi Jinping, provável grande ausente do G20 na Índia

O primeiro-ministro chinês, Li Qiang, participará da cúpula do G20 na Índia no próximo fim de semana, anunciou o Ministério das Relações Exteriores nesta segunda-feira (4), o que parece confirmar a provável ausência do presidente Xi Jinping.

VIENA:

AIEA diz que Irã reduziu suas reservas totais de urânio

O Irã reduziu suas reservas de urânio enriquecido nos últimos meses, segundo um relatório confidencial da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), consultado nesta segunda-feira pela AFP, que, no entanto, lamentou a falta de cooperação da República islâmica.

=== ECONOMIA ===

MUNIQUE:

Tesla e marcas chinesas ganham destaque no Salão do Automóvel da Alemanha

A Tesla e as montadoras chinesas estão na linha de frente, diante das rivais europeias, no Salão do Automóvel de Munique (IAA), um dos maiores do mundo, que começa nesta segunda-feira (4) em um contexto de incerteza econômica.

=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIAS ===

VENEZA:

Sofia Coppola e Woody Allen marcam presença no Festival de Veneza

A diretora americana Sofia Coppola revisita o mito Elvis Presley com "Priscilla" nesta segunda-feira(4) no Festival de Veneza, enquanto seu compatriota Woody Allen apresenta, fora da competição, seu 50º filme, "Golpe de Sorte", rodado em francês.

NOVA YORK:

Woody Allen, uma carreira bem-sucedida manchada por acusações de abuso sexual

A prolífica e bem-sucedida carreira de Woody Allen, ganhador de quatro Oscar, que está no Festival de Veneza com seu 50º filme, "Coup de chance" ("Golpe de sorte", em tradução literal), foi manchada pela denúncia de abuso sexual de sua filha adotiva.

=== ESPORTE ===

-- TÊNIS:

- Acompanhamento do US Open

