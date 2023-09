Nos EUA, idade e economia ameaçam reeleição de Biden em 2024, mostra pesquisa do 'WSJ'

Os eleitores avaliam que o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, é muito velho para concorrer à eleição e dão a ele avaliação fraca na economia e em outras questões importantes para seu voto, segundo nova pesquisa do Wall Street Journal. A investigação pode ser um alerta para o líder de 80 anos, antes da disputa de 2024.

Apenas 39% dos eleitores têm uma visão favorável do presidente, segundo a pesquisa. Em outra questão, 42% dizem aprovar como ele conduz seu trabalho, enquanto 57% desaprovam.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Biden está empatado com o ex-presidente Donald Trump em uma eventual reedição da disputa de 2020, cada um com 46%. A pesquisa do WSJ mostra desafios para Biden, mas também fraquezas em seu provável oponente. Os eleitores na pesquisa veem Trump como menos honesto e gostam menos dele do que de Biden, e a maioria avalia que, após a eleição de 2020, o então presidente realizou um esforço ilegal para impedir que o Congresso declarasse Biden o vencedor.