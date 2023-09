Níger negocia retirada 'rápida' das forças francesas no país, diz premier

O primeiro-ministro nomeado pelo regime militar no Niger afirmou, nesta segunda-feira (4), que conversas estão em andamento para a retirada "rápida" das forças francesas que estão no país, ao mesmo tempo em que espera "manter uma cooperação" com a França.

Ao lembrar que o governo do Níger denunciou seus acordos militares com a França, Ali Mahaman Lamine Zeine afirmou que as forças francesas "estão em uma posição ilegal" e considerou que "as conversas em andamento devem permitir rapidamente que essas forças se retirem".

"O que nos interessa é, se possível, manter uma cooperação com um país com o qual compartilhamos muitas coisas", acrescentou durante uma coletiva de imprensa.