Mundo está perdendo a guerra contra espécies invasoras

As espécies invasoras vão desde a aguapé, planta aquática que sufoca o lago Vitória, na África, a ratos e cobras-marrons que exterminam espécies de aves no Pacífico, até mosquitos vetores de zika, febre amarela e dengue para novas regiões.

Seja por acidente ou propositalmente, quando espécies não nativas acabam no outro lado do mundo a responsabilidade é sempre dos humanos, segundo os cientistas.

Porém, os arminhos decidiram atacar aves endêmicas, como o kiwi ou a tarambola caolho ('ngutuparore' em maori), que foram rapidamente dizimadas.

No entanto, em muitos casos, a chegada de espécies invasoras é um acidente como no mar Mediterrâneo, cheio de peixes e plantas não nativas, como peixes-leão e algas assassinas, que viajaram do mar Vermelho através do canal de Suez.

Em grande parte devido aos grandes volumes de comércio, a Europa e a América do Norte têm as maiores concentrações mundiais de espécies invasoras, definidas como aquelas que não são nativas, causam danos e aparecem devido à atividade humana, indica o relatório do IPBES.