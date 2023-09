Milhares repudiam homenagem polêmica a vítimas da guerrilha na Argentina

Milhares de pessoas repudiaram, nesta segunda-feira em Buenos Aires (4), uma homenagem polêmica às vítimas do "terrorismo" de organizações guerrilheiras de esquerda, promovida pela candidata a vice-presidente Victoria Villarruel, companheira de chapa do ultraliberal Javier Milei para as eleições de 22 de outubro.

O evento, realizado no Salão Dourado da Legislatura da Cidade de Buenos Aires, foi repudiado pelas Mães da Plaza de Mayo, sindicatos e partidos políticos de esquerda por considerá-lo "negacionista" do terrorismo de Estado durante a última ditadura (1976-1983).

"Os direitos humanos são para todos", disse Villarruel através da rede social X, antigo Twitter, pouco antes do início do evento, que ocorreu sob forte operação policial com barricadas que fecharam o acesso à Legislatura.