Juíza manda corrigir erros em material escolar de São Paulo

São Paulo, a aproximadamente 70 quilômetros do mar, tem praias e a água pode causar mal de Parkinson. É o que ensina o material escolar digital do estado mais populoso do país e cuja distribuição foi suspensa por uma juíza nesta segunda-feira (4).

Nos últimos dias, professores da rede de educação pública começaram a detectar erros de conteúdo nas apresentações dos materiais preparados pela secretaria de Educação do estado.

Uma delas afirma erroneamente que a cidade de São Paulo tem praias.