Itália planeja deixar iniciativa chinesa Cinturão e Rota sem irritar Pequim

A Itália está se preparando para cancelar a sua controversa adesão à iniciativa chinesa de infraestrutura Belt and Road (Cinturão e Rota), se envolvendo em uma elaborada dança diplomática para evitar irritar Pequim e desencadear retaliações contra as empresas italianas.

O ministro dos Negócios Estrangeiros italiano, Antonio Tajani, manteve conversas em Pequim no domingo, 3, e nesta segunda-feira, 4, para facilitar uma saída mais suave possível, ao mesmo tempo que estabelece as bases para acordos econômicos alternativos com a China.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Não alcançamos grandes resultados com o Cinturão e Rota, mas isso não importa", disse Tajani a repórteres em Pequim. "Estamos determinados a avançar com planos para fortalecer nossos laços comerciais."