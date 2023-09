Investigadores rastreiam atividades das empresas na Rússia

Assim como no sistema educacional americano, as empresas são classificadas de A a F.

Com uma rede de cerca de 50 investigadores espalhados por todo o mundo, a contagem da Universidade de Yale é hoje uma referência por sua ampla cobertura e atualizações diárias.

Nenhum dos recursos judiciais apresentados contra o projeto prosperou, comenta Sonnenfeld, apesar das inúmeras ameaças, "até 22 em uma manhã".

Outra iniciativa, Leave Russia, é um site criado por cinco internautas ucranianos em março de 2022. Desde então, fundiu-se com um projeto semelhante da Escola de Economia de Kiev (KSE) e se baseia em documentos financeiros das empresas para estimar seu envolvimento na Rússia.

Mais de 3.000 empresas foram rastreadas e classificadas em quatro categorias, com base no fato de terem deixado a Rússia, ou não. Pelo menos 40% continuam trabalhando em plena capacidade no país, de acordo com a contagem da Leave Russia.

A utilidade desses projetos é evidente, segundo Sonnenfeld, que contabiliza as "ligações diárias" de empresas ansiosas por melhorarem suas classificações.