Intervir ou cruzar os braços? Cientistas debatem como salvar as sequoias da Califórnia

Quando a mudança climática causada pela ação do homem agravou a dura seca da última década, este mar de verde secou e se tornou uma caixa de pólvora pronta para queimar.

Foi essa combinação que levou as sequoias a seu estado atual.

"Isto nos ajuda a pensar em extensas escalas temporais ao refletirmos sobre as nossas ações, como a mudança climática e a gestão florestal", acrescentou.

"Quando você vê uma sequoia, vê algo enorme, singular e antigo. Você se dá conta de que são exemplares que viveram muito tempo", disse Brigham à AFP no coração do Bosque da Redwood Mountain.

As sequoias chegam a medir cerca de 90 metros, com troncos em torno de 9 metros de diâmetro. A mais antiga tem cerca de 3.200 anos. Antes amplamente espalhadas, agora são encontradas apenas em uma pequena área da Califórnia.

As sequoias gigantes precisam de fogo. As chamas limpam e nutrem o solo, preparando-o para receber as sementes que brotam das pinhas pelo calor. Mas o NPS afirma que os incêndios de 2020 e 2021 ultrapassaram os limites, matando cerca de 14.000 árvores adultas, um quinto de todos os espécimes existentes.

"O que vimos nesses bosques é que o fogo rugia ali", relata Brigham. "Penetrou na copa das sequoias e queimou árvores de 60 metros de altura. Algo nunca visto".

Em vez de cenas de reflorescimento, os gestores florestais que entraram nos bosques se depararam, em sua maioria, com agulhas enegrecidas e mortas.