Erdogan chega à Rússia para reunião com Putin

Erdogan é um dos poucos líderes da Otan que mantém boas relações com Putin.

O presidente turco Recep Tayyip Erdogan chegou nesta segunda-feira ao balneário russo de Sochi para uma reunião com o homólogo russo Vladimir Putin, que deve abordar a retomada do acordo de exportação de grãos ucranianos, informou a imprensa estatal da Turquia.

Os vínculos estreitos, mas em alguns momentos turbulentos, entre os dois presidentes parecem ter se tornado ainda mais fortes desde que a Rússia iniciou a operação militar na Ucrânia, em fevereiro de 2022.

A Rússia abandonou em julho o acordo que permitia a exportação de grãos ucranianos, crucial para o abastecimento de alimentos ao redor do planeta. Moscou alega que seus cereais e fertilizantes estão bloqueados pelas sanções ocidentais.

Desde então, a Rússia ameaça atacar os navios que zarpam dos portos ucranianos no Mar Negro e intensificou os bombardeios contra as infraestruturas portuárias do país vizinho.

zak/fo/meb/pc/fp