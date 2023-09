ELN negocia ações humanitárias com governo, enquanto enfrenta dissidentes das Farc

O Exército de Libertação Nacional (ELN) definiu, nesta-segunda-feira (4), ações humanitárias com o governo colombiano em regiões afetadas pelo conflito armado, ao mesmo tempo em que os combates entre esta guerrilha e dissidentes das Farc se intensificam. O ELN concluiu em Caracas o quarto ciclo de negociações de paz com o governo do presidente colombiano, Gustavo Petro, um mês depois do início de um cessar-fogo. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine "Alcançamos novos acordos que nos aproximam muito mais da paz desejada por todos e todas", disse o representante do Executivo, Otty Patiño, no encerramento dos diálogos na capital da Venezuela.

O líder guerrilheiro Pablo Beltrán fez, por sua vez, um "apelo ao persistir em um caminho de solução pacífica para o conflito". O fim desta rodada de negociações coincidiu com o registro de nove mortos em confrontos entre o ELN e o Estado-Maior Central (EMC), principal dissidência do acordo de paz que desarmou a guerrilha das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc), em 2017. Militares encontraram os corpos no município de Puerto Rondón (leste), perto da fronteira com a Venezuela, juntamente com cinco feridos, entre eles uma indígena de 14 anos, segundo um vídeo do governador do departamento (estado) de Arauca, Wilington Rodríguez. Ele não especificou se os mortos ou feridos são guerrilheiros ou civis. Tanto o ELN quanto os dissidentes buscam pactuar seu desarmamento em processos de paz com o presidente Petro, que completa um ano no poder.

O chamado acordo de Caracas "estabelece os princípios e as abordagens com as quais esperamos que a cessação [das hostilidades] cumpra seu propósito humanitário", segundo o texto lido no evento. "Demos ênfase a algumas zonas críticas", disse o líder guerrilheiro Beltrán. "É onde mais tem havido embates contra as comunidades". A mesa declarou o Baixo Calima e San Juan, no Vale do Cauca (leste), um dos focos do conflito, como "zonas críticas" e propõe outras regiões para acrescentar a esta denominação.

"Ali serão antecipadas ações e dinâmicas humanitárias, garantias para o cumprimento do cessar-fogo bilateral, nacional e temporário, a participação das comunidades no processo de paz e projetos de desenvolvimento social, que vão contar com o acompanhamento do Departamento Nacional de Planejamento", acrescentou o texto, ressaltando que as delegações vão visitar estes territórios "nas próximas semanas". Petro retomou as negociações de paz com o ELN - que tinha 5.851 membros, segundo dados de inteligência de 2022 - em novembro do ano passado, depois de terem sido suspensas por seu antecessor, Iván Duque (2018-2022), após um atentado que deixou cerca de 20 policiais mortos em um centro de treinamento. "Em menos destes nove meses conseguimos concordar com um cessar-fogo, cuja natureza deve nos levar ao fim do conflito armado na Colômbia, não simplesmente à humanização da barbárie", insistiu Patiño, ex-guerrilheiro da nacionalista e urbana M-19, a mesma organização rebelde à qual Petro pertenceu na juventude e que fez um acordo de paz em 1990.