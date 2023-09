Diretora do FMI celebra reuniões 'produtivas' na China

A diretora-geral do Fundo Monetário Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, celebrou nesta segunda-feira (4) as "conversas produtivas e substanciais" com autoridades da China, após uma visita ao país, a primeira etapa de sua viagem pela Ásia.

O FMI reduziu em julho a previsão de crescimento mundial para 2023, mas prevê um avanço de 5,2% do PIB para a China, o que está dentro da meta do governo chinês, de alta "ao redor de 5%".

A economia do país asiático, no entanto, desacelerou nos últimos meses, devido à queda do consumo, a taxa elevada de desemprego entre os jovens e a crise da dívida no setor imobiliário.