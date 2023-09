Desfile de corgis marca inicio das homenagens ao primeiro ano da morte da rainha Elizabeth II

A troca da guarda no Palácio de Buckingham pode atrair turistas de todos os lugares, mas no domingo, 3, os visitantes foram brindados com um tipo diferente de espetáculo: um desfile de corgis vestidos com coroas, tiaras e trajes reais .

Cerca de 20 fãs e seus corgis de estimação se reuniram para passear do lado de fora do palácio, no centro de Londres, para lembrar a Rainha Elizabeth II, um ano após sua morte.

Os Corgis foram os companheiros constantes da falecida rainha desde que ela era criança, e Elizabeth teve cerca de 30 ao longo de sua vida. Os cachorros que a monarca teve descenderam de Susan, uma corgi que foi dada à rainha em seu aniversário de 18 anos.