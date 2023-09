Depois de Swiatek, Pegula também se despede do US Open nas oitavas

Vice-campeã em Nova York em 2017, Madison Keys volta às quartas de final para enfrentar a vencedora do confronto entre a também americana Peyton Stearns e a tcheca Marketa Vondrousova, campeã de Wimbledon este ano.

Keys, 17ª no ranking da WTA, fechou o jogo em 2 sets a 0, com parciais de 6-1 e 6-3, em uma hora na quadra central de Flushing Meadows.

Em uma segunda surpresa consecutiva no US Open, a americana Jessica Pegula, número 3 do mundo, foi eliminada nas oitavas de final do torneio por sua compatriota Madison Keys, nesta segunda-feira (4).

Pegula, campeã no mês passado do WTA 1000 de Montreal, segue com sua "maldição" nos torneios de Grand Slam, nos quais nunca passou das quartas de final.

A queda da número 3 do mundo acontece poucas horas depois da surpreendente derrota da atual campeã do US Open, a polonesa Iga Swiatek, para a letã Jelena Ostapenko.

Com a eliminação, Swiatek deixará o topo do ranking da WTA após 75 semanas, posto que passará a ser ocupado pela bielorrussa Aryna Sabalenka.

gbv/cl/cb