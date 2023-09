Comunicado do Business Wire :Maxion Wheels

A Maxion Wheels, maior produtor mundial de rodas, anunciou hoje sua parceria com a Antric, fabricante alemã de bicicletas elétricas de carga. Como única fornecedora de rodas para a Antric One - a bicicleta de carga pesada de quatro rodas da Antric -, a Maxion Wheels desenvolveu uma solução econômica de rodas de aço otimizada para a logística urbana. Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20230904810612/pt/ Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine (Photo: Business Wire)

"As bicicletas elétricas de carga têm requisitos de rodas distintos devido ao peso da bateria, carga transportada, maior distância entre eixos e opções de pneus disponíveis", explicou Ralf Duning, vice-presidente global de Engenharia da Maxion Wheels. "Com base nas nossas capacidades de desenvolvimento e fabricação, concebemos uma roda de aço de aro estreito para produção em série que não só melhora o desempenho e a fiabilidade da bicicleta, mas também contribui para a sustentabilidade urbana." O conhecimento nos campos de engenharia e testes da Maxion Wheels garante aos usuários de bicicletas elétricas de carga rodas mais resistentes e da mais alta qualidade. Totalmente em conformidade com os padrões e regulamentos da indústria, os meticulosos procedimentos de validação destacam a fiabilidade incomparável das rodas. A parceria entre Maxion Wheels e Antric prepara o terreno para soluções padronizadas de rodas no mercado em evolução de bicicletas de carga, melhorando a eficiência geral e a relação custo-benefício. Moritz Heibrock, fundador da Antric, acrescentou: "Nossa parceria com a Maxion Wheels significa um movimento estratégico para o avanço de nossas soluções de bicicletas elétricas de carga. A sinergia entre a nossa visão e a sua capacidade técnica está preparada para impulsionar melhorias significativas na logística urbana verde." SOBRE A MAXION WHEELS A Maxion Wheels, divisão da Iochpe-Maxion S.A., é líder mundial no fornecimento de rodas de aço e alumínio. Nossa experiência em baixo carbono e projetos com eficiência energética ajudam carros, ônibus, caminhões e reboques a alcançar reduções reais da pegada de carbono. Nossas diversas equipes internacionais e nossa cultura inclusiva impulsionam cada avanço que fazemos.

A Maxion Wheels trabalha com fabricantes mundiais de veículos sobre rodas para mobilidade pessoal, transporte, agricultura, defesa e aplicações fora de estrada. Nossa equipe de 10 mil profissionais opera em 31 localidades em 14 países nos cinco continentes, incluindo centros técnicos de última geração nas Américas, Europa e Ásia. Em conjunto, produzimos mais de 50 milhões de rodas por ano, o que nos torna o maior produtor e fornecedor mundial de rodas. Para saber mais, visite o site da Maxion Wheels em www.maxionwheels.com. Sobre a Antric A Antric GmbH, parte do Grupo Cenntro, é um das mais avançadas fabricantes de bicicletas de carga, com sede na Alemanha. A Antric One é uma bicicleta de carga muito fácil de usar, durável e robusta, projetada para uso profissional em logística, gerenciamento de instalações, municípios, aluguel e muitos outros campos. Com seu design funcionalmente sofisticado e desempenho superior, a bicicleta de carga Antric One simplesmente facilita o transporte ecológico. Para mais informações sobre a Antric, acesse www.antric.de.

Para saber mais, envie um e-mail para Maxion Wheels: [email protected].