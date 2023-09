Comunicado do Business Wire :BYD

A BYD, fabricante líder mundial de veículos de nova energia e baterias elétricas, apresentou a FANGCHENGBAO, sua nova submarca personalizada profissional, bem como sua tecnologia sofisticada: a plataforma super-híbrida Dual Mode Off-road (DMO). O primeiro modelo da nova marca é o BAO 5, um SUV super-híbrido off-road que aproveita a tecnologia DMO. Ele foi lançado durante o evento, bem como os carros conceituais BAO 8 e BAO 3. Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20230817653584/pt/ Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Wang Chuanfu, the Chairman and President of BYD (Photo: Business Wire)

Wang Chuanfu, presidente do Conselho de Administração e presidente da BYD, disse durante o lançamento que a FANGCHENGBAO aspira redefinir a experiência automotiva, oferecendo uma mistura incomparável de profissionalismo e personalização para usuários do mundo todo, impulsionando uma profunda "revolução" no cenário dos veículos de nova energia (NEV) e transformando os carros em ativos únicos e feitos sob medida para cada pessoa. A marca: um grande salto no setor de veículos de nova energia O nome FANGCHENGBAO, derivado da fonética chinesa, simboliza uma combinação de precisão ("FANGCHENG" para "fórmula") e agilidade ("BAO" para "leopardo"), introduzindo uma série de tecnologias especializadas, incluindo a plataforma super-híbrida DMO, que também foi inaugurada no evento. A FANGCHENGBAO prevê que a confluência de novas tecnologias energéticas de última geração e as diversas preferências dos usuários irão desbloquear uma experiência sem precedentes: seja ao desbravar a vastidão selvagem, acelerar em uma pista de corrida, dirigir por paisagens urbanas movimentadas ou viajar por estradas infinitas - tanto em busca de diversão ocasional quanto em deslocamentos diários. A partir de agora, uma experiência exclusiva de direção para cada cenário está ao alcance de qualquer pessoa. Para atingir esse objetivo, a FANGCHENGBAO integrará as tecnologias de ponta da BYD, o espírito de design voltado para o futuro e o sistema de cadeia de suprimentos verticalmente integrado, a fim de enriquecer cada veículo com possibilidades distintas e personalizadas. A FANGCHENGBAO simboliza a fusão da nova energia e de possibilidades ilimitadas, transformando os sonhos de cada pessoa em uma realidade tangível.

A tecnologia DMO: liberando o poder da eletricidade para o empoderamento individual No evento, a BYD revelou a inovadora plataforma super-híbrida DMO, sinalizando uma mudança importante em relação aos motores a gasolina tradicionais. Esta plataforma alimenta os veículos da FANGCHENGBAO, prometendo uma experiência off-road transformadora, ao mesmo tempo que defende a eficiência energética e capacita todos os usuários com tecnologia de ponta. A DMO combina a revolucionária estrutura sem suporte de carga da BYD, projetada para híbridos, com uma arquitetura híbrida off-road especializada. Essa integração aproveita a experiência da BYD em chassis de alto desempenho, tração elétrica inteligente nas quatro rodas e motores off-road. Como resultado, a DMO consegue um equilíbrio incomparável entre segurança do veículo, potência no off-road e menor consumo de energia.

Em vez das modificações tradicionais que acrescentam peso e aumentam os riscos de capotamento, a DMO funde de forma inovadora a bateria Blade e a estrutura de aço de alta resistência, evoluindo para a tecnologia Cell to Chassis (CTC). Isso não só garante a segurança da bateria durante cenários off-road extremos, como também aumenta significativamente a segurança geral do veículo. A plataforma também possui recursos como o sistema híbrido elétrico EHS longitudinal e um trem de força de tração traseira off-road pioneiro no setor, bem como o motor Xiaoyun longitudinal de alto desempenho, fornecendo uma potência de sistema formidável de mais de 500 kW e uma tração absurda de 32.000 N. Além disso, os veículos DMO utilizam tecnologia inteligente de controle de torque para minimizar o raio de viragem para apenas 3,4 metros. Também graças à sua condução potente e controle eletrônico preciso, os usuários podem dirigir sem esforço por terrenos pantanosos, montanhas acidentadas, encostas cheias de cascalho e muitos outros terrenos extremos. Os veículos estão equipados com três bloqueios diferenciais, permitindo aos motoristas alternar para a marcha lenta, projetada para cenários off-road, com um simples toque no botão. Com base nessa arquitetura inovadora, a DMO incorpora uma suspensão independente de duplo braço triangular em ambas as extremidades, que, quando combinada com o sistema de controle hidráulico da carroceria DiSus-P, garante conforto semelhante ao de um SUV, mesmo em terrenos complicados. A plataforma alcança 35% de economia de combustível em comparação com veículos off-road movidos a gasolina.