Começa a primeira Cúpula Africana do Clima, essencial para a COP28

"Fornecer prosperidade e bem-estar à crescente população da África sem mergulhar o mundo ainda mais no desastre climático não é uma proposta abstrata ou uma mera ilusão. É uma possibilidade real, provada pela ciência", disse o presidente William Ruto em seu discurso de abertura.

Esta primeira cúpula africana dá início aos quatro meses mais intensos do ano para as negociações internacionais sobre o clima, que seguirão com a cúpula da ONU (COP28) em Dubai em novembro e dezembro, na qual é esperada uma batalha para o fim dos combustíveis fósseis.

O presidente do Quênia iniciou, nesta segunda-feira (4), uma cúpula climática histórica para converter o continente africano em uma potência emergente em energias renováveis e pedir auxílio financeiro internacional.

A África, onde vivem 1,2 bilhão de pessoas em 54 países, é política e economicamente diversa e abriga populações que estão entre as mais vulneráveis à mudança climática.

"Devemos ver no crescimento verde não somente um imperativo climático, mas também uma fonte de oportunidades econômicas bilionárias que África e o mundo estão preparados para capitalizar", disse Ruto em seu discurso inaugural.

Por três dias, o presidente receberá na capital do Quênia líderes e dirigentes da África e de outros lugares, entre eles, o chefe da ONU, António Guterres.

Um sucesso na cúpula de Nairóbi daria impulso a várias reuniões internacionais importantes antes da COP28, em setembro (cúpula do G20 na Índia e Assembleia Geral das Nações Unidas) e depois, em outubro (reunião anual do Banco Mundial e do Fundo Monetário Internacional em Marrakech).

Segundo Joseph Nganga, nomeado por William Ruto para presidir a cúpula, a conferência deverá demonstrar que "África não é apenas uma vítima, mas um continente dinâmico com soluções para o mundo".

"Temos o poder de responder a esta crise... a África pode ser uma oportunidade para o mundo se trabalharmos juntos para benefícios mútuos", disse Nganga, da Global Energy Alliance for People and Planet (GEAPP), que promove as energias renováveis nos países em desenvolvimento.