Combates entre ELN e dissidentes das Farc deixam nove mortos na Colômbia

Ao menos nove pessoas morreram e outras cinco ficaram feridas, entre elas uma menor indígena, em confrontos entre dissidentes das Farc e guerrilheiros do ELN na Colômbia, informou o governador do departamento (estado) de Arauca nesta segunda-feira (4).

Insurgentes do Exército de Libertação Nacional (ELN), que está em negociações com o governo, e dissidentes das Farc que se recusaram a assinar o acordo de paz de 2016, se enfrentam desde o fim de semana no município de Puerto Rondón (leste), perto da fronteira com a Venezuela. Em um vídeo enviado aos meios de comunicação, o governador Wilinton Rodríguez não especificou se os falecidos e feridos são guerrilheiros ou civis.