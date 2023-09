Chuvas torrenciais na Espanha deixam três mortos e três desaparecidos

As tempestades atingiram especialmente as regiões de Madri e de Castilla-La Mancha (centro), onde as chuvas caíram durante a madrugada de domingo para segunda-feira.

No domingo, os habitantes de Madri receberam um inédito aviso de emergência em seus celulares, acompanhado de um forte alarme sonoro, que pediu para que não usassem seus carros e permanecessem em casa.

"Temos que nos alegrar de que há uma opção de poder nos comunicar de forma eficaz com os cidadãos em caso de uma grande emergência, de um momento complicado para que os cidadãos possam aplicar as medidas que tenham que aplicar", disse um porta-voz dos serviços de emergência de Madri, Javier Chivite, nesta segunda-feira, diante de alguns protestos pela mensagem de domingo.

País europeu na linha da frente do aquecimento global, com 75% do território ameaçado pela desertificação, a Espanha é afetada com frequência por chuvas torrenciais no final do verão e no outono, que provocam transbordamentos repentinos dos rios.

O fenômeno que provoca chuvas e tempestades, denominado DANA (Depressão Isolada em Níveis Altos) pelos meteorologistas, deixou consequências trágicas no passado, como em 2018, quando 13 pessoas morreram na ilha de Maiorca, nas Ilhas Baleares.

