Cervos são cada vez menos bem-vindos na capital dos Estados Unidos

Em Washington, os cervos ameaçam o futuro dos 710 hectares do Rock Creek Park, um oásis verde de paz em meio ao corrido dia a dia na sede do governo federal.

Após terem estado em risco de desaparecer pelo desmatamento desenfreado e a caça predatória no século XIX, estima-se que existam no país mais de 30 milhões de exemplares deste mamífero ruminante, a maioria na costa leste.

Para alguns, são uma visão mágica no meio da cidade; para outros, uma praga que come os jardins, traz riscos ao trânsito e ajuda a propagar doenças transmitidas por carrapatos. Seja como for, não há dúvida de que os cervos têm colocado a capital dos Estados Unidos em apuros.

A botânica do parque Ana Chuquin entra em uma área protegida com cercas para evitar a entrada dos cervos. Ela faz parte de um experimento de longo prazo. A especialista aponta para uma pequena árvore de 1,8 metro de altura, que sobreviveu porque os cervos não conseguiram chegar até ela.

Em resposta à ameaça dos veados, o NPS começou a sacrificá-los em 2013.

Os abates são realizados no inverno, durante a noite e com o parque isolado. Biólogos treinados no uso de armas usam escâneres infravermelhos e óculos de visão noturna para reduzir as manadas.