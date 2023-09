Bienal de São Paulo reúne arte para 'superar o impossível'

A 35ª edição da Bienal de São Paulo, evento cultural de referência no país, apresentará, a partir de quarta-feira (6), obras como estratégias para enfrentar "as impossibilidades do mundo".

Cerca de 1.100 obras de 121 artistas de diferentes partes do planeta, expostas em um pavilhão localizado no coração do Parque Ibirapuera, pulmão verde de São Paulo, tentarão responder questões transcendentais: como tornar possível o impossível? Quais são as soluções para essas impossibilidades?

"Os artistas aqui presentes vão além dessa impossibilidade e criam um possível dentro da impossibilidade, que pode ser superada olhando para a complexidade do mundo", disse à AFP Grada Kilomba, artista portuguesa que faz parte de uma equipe de quatro curadores que se propôs a agir de forma horizontal, buscando dissolver estruturas hierárquicas, para criar uma edição sem categorias.