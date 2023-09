Bielsa convoca Uruguai sem Suárez e Cavani para primeiros jogos das Eliminatórias

Suárez (Grêmio) e Cavani (Boca Juniors), ambos com 36 anos, são os dois maiores artilheiros da história da seleção uruguaia, com 68 e 58 gols, respectivamente.

O técnico da seleção do Uruguai, o argentino Marcelo Bielsa, descartou os experientes atacantes Luis Suárez e Edinson Cavani em sua convocação para as duas primeiras rodadas das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026.

Os dois representaram a 'Celeste' nos Mundiais de 2010, 2014, 2018 e 2022.

A lista também não conta com outros veteranos como o goleiro Fernando Muslera (Galatasaray), de 37 anos, lesionado, e o zagueiro Sebastián Coates (Sporting), de 32 anos, por decisão técnica.

Outra ausência é a do meia Giorgian de Arrascaeta, do Flamengo, que sofreu uma lesão no bíceps femoral da coxa esquerda. Por outro lado, foram chamados seis jogadores que atuam no futebol brasileiro, entre eles o goleiro Sergio Rochet, destaque do Internacional, semifinalista da Copa Libertadores.

-- Lista dos 25 convocados da seleção do Uruguai:

Goleiro: Sergio Rochet (Internacional), Franco Israel (Sporting), Santiago Mele (Junior Barranquilla).