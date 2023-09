AIEA diz que Irã reduziu suas reservas totais de urânio enriquecido

Há mais de dois anos, a AIEA trabalha para controlar o programa nuclear iraniano, que não deixa de ganhar força, mesmo que Teerã negue querer fabricar uma bomba atômica.

O diretor-geral, Rafael Grossi, lamentou que não houve "nenhum avanço" sobre a reinstalação de câmeras de vigilância, apesar de seus reiterados pedidos.

Em março, o Irã prometeu que reativaria os dispositivos, desconectados em junho de 2022, em plena deterioração das relações com as potências ocidentais.

Desde fevereiro de 2021, a AIEA está privada de um acesso "essencial" aos dados registrados pelas câmeras, uma situação com "consequências prejudiciais para a capacidade da organização de garantir o caráter pacífico do programa nuclear iraniano", considerou Grossi.

O diretor também mostrou estar preocupado com "a ausência de avanços" sobre a presença de partículas de urânio nuclear em dois locais não declarados, Turquzabad e Varamin, e instou o Irã a cooperar "de maneira séria e sustentável".

No ano passado, esse ponto já bloqueou as negociações para reativar o acordo JCPOA de 2015, que deveria limitar as atividades nucleares do Irã em troca da suspensão das sanções internacionais.