A nove meses da Euro, Müller volta a ser convocado pela Alemanha

O atacante do Bayern de Munique Thomas Müller, campeão do mundo pela Alemanha em 2014, foi convocado para a seleção pela primeira vez desde a Copa do Mundo de 2022, para os amistosos contra Japão e França, nove meses antes da disputa da Eurocopa.

Müller, que tem 44 gols em 121 jogos pela 'Mannschaft', retorna por conta do possível desfalque de Niclas Füllkrug, que sofreu um "leve estiramento", informou a Federação Alemã de Futebol na rede social X (antigo Twitter), nesta segunda-feira (4).

Esta é a primeira vez desde o Mundial do Catar que o técnico Hansi Flick chama Müller, artilheiro da Copa de 2010 e pilar da seleção da Alemanha há mais de uma década.