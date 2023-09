Zverev vence Dimitrov e avança às oitavas do US Open

Alexander Zverev, 12º do mundo e finalista de 2020, levou duas horas e meia e dois sets para vencer Grigor Dimitrov com parciais de 6-7 (2/7), 7-6 (10/8), 6-1 e 6-1 em 3h42, neste sábado, pela terceira rodada do Aberto dos Estados Unidos.

"Os dois primeiros sets são certamente os dois melhores que joguei desde o início da temporada. O nível foi muito alto e fisicamente nós dois nos matamos. Depois disso, ele (Dimitrov) ficou cansado, ou talvez até machucado", analisou o alemão de 26 anos que enfrentará na segunda-feira o italiano Jannik Sinner (6º) em um duelo que vai valer uma vaga nas quartas de final.

Neste sábado, após troca de confirmações de serviço no início do primeiro set, os dois chegaram ao tie-break onde Dimitrov emendou cinco pontos logo de cara e venceu o set em 70 minutos.