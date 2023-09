Zelensky destitui ministro da Defesa em plena contraofensiva sobre a Rússia

Reznikov, de 56 anos, assumiu o cargo três meses antes da invasão russa da Ucrânia em fevereiro de 2022 e liderou as negociações para equipar as suas forças com armamento moderno dos aliados.

"Oleksiy Reznikov passou por mais de 550 dias de guerra em grande escala. Acredito que o ministério necessita de um novo enfoque e outras formas de interação tanto com os militares como com a sociedade em geral", disse Zelensky em seu pronunciamento diário.

O presidente da Ucrânia, Volodimir Zelensky, destituiu, neste domingo (3), o ministro da Defesa, Oleksiy Reznikov, e pediu "um novo enfoque" no Ministério, um ano e meio depois do início da invasão russa.

Sua destituição ocorre em meio à contraofensiva lançada por Kiev em junho para liberar as áreas ocupadas do leste e sul de seu território.

Também é decidida em um momento em que as autoridades intensificam sua luta contra a corrupção, a pedido da União Europeia.

Zelensky nomeou como novo responsável pela pasta da Defesa Rustem Umerov, chefe do Fundo de Propriedade Estatal.

O anúncio foi feito horas após a Rússia bombardear várias unidades industriais às margens do Danúbio, em uma área do sudoeste da Ucrânia próxima da fronteira com a Romênia.

Após a suspensão do acordo que permitia a exportação de grãos ucranianos pelo Mar Negro, Moscou intensificou os ataques nesta região, que tem portos e outras infraestruturas necessárias para o comércio.

"O inimigo atacou as infraestruturas industriais civis da região do Danúbio", afirmou o gabinete do procurador-geral da Ucrânia no Telegram.