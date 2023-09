Zelensky conversa com Macron sobre o funcionamento de 'corredor de grãos'

O presidente da Ucrânia, Vladimir Zelensky, disse neste domingo, 3, que conversou com o presidente francês, Emmanuel Macron, sobre o funcionamento de um "corredor de grãos" e o reforço à segurança da região de Odessa, na costa noroeste ucraniana.

"Tive uma ligação com Emmanuel Macron. Agradeci à França pelo seu apoio, incluindo ajuda militar crucial. Discutimos os próximos pacotes. Concordamos que a França e as empresas francesas participarão no próximo Fórum das Indústrias de Defesa da Ucrânia. Discutimos também formas de garantir o funcionamento do corredor de grãos e de reforçar a segurança da região de Odessa", publicou Zelensky em sua conta na plataforma X, o antigo Twitter.

A conversa entre Zelensky e Macron acontece após o exército russo ter bombardeado a região portuária de Odessa, neste domingo. Duas pessoas foram hospitalizadas após o ataque de drones russos à região.