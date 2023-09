O diretor espanhol Víctor Iriarte apresenta seu primeiro longa-metragem no Festival de Veneza, "Sobre todo la noche", a história de duas mães que aprendem a se descobrir a partir do laço que as une: seu único filho.

Vera (Lola Dueñas) teve que entregar seu recém-nascido quando era muito jovem, em uma Espanha recém-saída da transição política, e Cora (Ana Torrent) foi a mãe adotiva.

Quando a mãe biológica consegue entrar em contato com seu filho já adolescente, Egoz (Manuel Egozkue), a pendência não é apenas com ela e com o filho, mas com o sistema que tirou sua criança.