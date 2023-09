Ucrânia: Rússia ataca porto em Odessa, antes de negociação sobre acordo de grãos com a Turquia

Duas pessoas foram hospitalizadas após um ataque de drones russos contra uma infraestrutura portuária na região de Odessa, na Ucrânia, neste domingo, disseram autoridades. O ataque ocorre um dia antes de o presidente russo, Vladimir Putin, se reunir com o presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, para discutir a retomada dos embarques de alimentos da Ucrânia pelo acordo de grãos do Mar Negro, que Moscou rompeu em julho.

As forças russas dispararam 25 drones Shahed de fabricação iraniana ao longo do rio Danúbio nas primeiras horas deste domingo. O chefe de gabinete do presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, Andriy Yermak, descreveu o ataque como parte de um esforço russo "para provocar uma crise alimentar e fome no mundo". Moscou não comentou o ataque.

Em outras partes da Ucrânia, duas pessoas foram mortas e outras duas ficaram feridas durante o bombardeamento russo na aldeia de Vuhledar, na área de Donetsk, também neste domingo. O fogo de artilharia atingiu oito assentamentos em toda a região, escreveu a Polícia Nacional da Ucrânia no Telegram.