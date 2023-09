Scaloni convoca Medina para jogos da Argentina nas Eliminatórias após lesão de Lisandro Martínez

O técnico Lionel Scaloni convocou o zagueiro Facundo Medina no lugar do lesionado Lisandro Martínez para o início das Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2026 na América do Norte, informou neste domingo (3) a Federação Argentina de Futebol (AFA).

Lisandro Martínez, de 25 anos, campeão mundial com a Argentina na Copa do Catar-2022, se machucou neste domingo, durante o segundo tempo do jogo em que seu time, o Manchester United, perdeu por 3 a 1 para o Arsenal pela terceira rodada da Premier League.

Os médicos do Manchester United ainda avaliam a extensão da lesão de Martínez e devem definir se o zagueiro ainda vai viajar para Buenos Aires para ser submetido a mais exames na seleção argentina.