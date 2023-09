-- EUROPA

KIEV:

Rússia ataca porto na região ucraniana do Danúbio, perto da Romênia

A Rússia bombardeou com drones várias unidades industriais às margens do Danúbio, em uma área do sudoeste da Ucrânia próxima da fronteira com a Romênia, país membro da Otan, que denunciou um ataque "injustificável".

-- ÁSIA

TAITUNG:

Tufão Haikui atinge Taiwan e provoca fortes chuvas

O tufão Haikui tocou o solo neste domingo (3) na região leste de Taiwan, com chuvas torrenciais e fortes ventos que deixaram milhares de residências sem energia elétrica, na primeira grande tempestade a atingir diretamente a ilha em quatro anos.

SEUL:

Coreia do Norte testa mísseis em simulação de 'ataque nuclear'

A Coreia do Norte realizou no fim de semana uma "simulação de ataque nuclear tático" com ogivas nucleares falsas instaladas em dois mísseis de cruzeiro disparados no mar como teste, reportou no domingo (noite de sábado, 2, no Brasil) a imprensa estatal.

TÓQUIO:

Massacre de coreanos em Tóquio em 1923: questão pendente para a memória do Japão

Aos 86 anos, Kim Do-im continua esperando que o Japão reconheça algum dia a responsabilidade em um massacre cometido pelo país há exatamente um século, desconhecido por muitos coreanos e no qual um de seus tios foi assassinado.

=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIAS ===

PARIS:

Inteligência Artificial pode ajudar a descarbonizar as empresas?

De sensores para reduzir as necessidades de energia das máquinas até um concreto menos poluente, a Inteligência Artificial (IA) pode contribuir para descarbonizar a indústria?

VENEZA:

Víctor Iriarte apresenta seu primeiro longa-metragem no Festival de Veneza

O diretor espanhol Víctor Iriarte apresenta seu primeiro longa-metragem no Festival de Veneza, "Sobre todo la noche", a história de duas mães que aprendem a se descobrir a partir do laço que as une: seu único filho.

=== ESPORTE ===

- FUTEBOL

-- Acompanhamento dos principais campeonatos europeus

- TÊNIS

-- Acompanhamento do US Open

- FÓRMULA 1

MONZA:

Verstappen conquista no GP de Itália sua 10ª vitória consecutiva, um recorde

O holandês Max Verstappen (Red Bull), líder isolado do Mundial de Fórmula 1, venceu neste domingo (3) o Grande Prêmio da Itália de Fórmula 1, 14ª etapa da temporada, sua décima corrida consecutiva, um recorde.

