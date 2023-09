Neymar diz que viveu "um inferno" no PSG

O craque brasileiro Neymar garantiu que, assim como aconteceu com seu amigo Lionel Messi, viveu "um inferno" no Paris Saint-Germain, equipe da qual se despediu no mês passado para se transferir para o futebol saudita.

O camisa 10 da seleção brasileira disse em entrevista ao programa Esporte Espetacular, da TV Globo, que ficou muito feliz com o tri mundial na Copa do Catar-2022 conquistado por Messi com a Argentina, mas ao mesmo tempo chateado com a realidade vivida pelo amigo no time parisiense, onde foram companheiros até junho.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Ele viveu os dois lados da moeda, foi ao céu com a seleção da Argentina, ganhou tudo nos últimos anos, e com o Paris viveu um inferno, nós vivemos um inferno, tanto ele quanto eu", garantiu 'Ney'.