Milhares de bloqueados e um morto em festival nos EUA

Milhares de pessoas ficaram bloqueadas neste domingo no deserto de Nevada, oeste dos Estados Unidos, depois que fortes chuvas transformaram o festival Burning Man em um campo de barro no sábado.

Os organizadores foram obrigados a fechar as portas da Black Rock City, nome do local, e os participantes do festival não puderam entrar nem sair, caso já estivessem na área.

Porém alguns desesperados caminharam durante horas para chegar à estrada mais próxima e pedir uma carona.