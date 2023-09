Lula e Biden vão anunciar em NY iniciativa conjunta entre chefes de Estado, diz Mauro Vieira

"Lula vai se encontrar ou no G20, na Índia, ou na Assembleia Geral da ONU, com o presidente Biden. Em Nova York, posso adiantar que farão o lançamento de uma iniciativa conjunta entre os dois chefes de Estado", afirmou.

A declaração de Vieira foi dada durante o programa Canal Livre, da Band, divulgado neste domingo, 3. O ministro não explicitou que tipo de anúncio seria esse. No passado, Lula já disse que lançaria um programa de empregos junto a Biden.

"Conversei, neste começo de tarde dia 16 de agosto, com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. Falamos sobre o combate às mudanças climáticas, a Cúpula da Amazônia e preservação ambiental. Também falamos sobre uma iniciativa conjunta do Brasil e dos Estados Unidos por trabalho decente que iremos lançar em breve", disse Lula no Twitter no dia 16 de agosto.