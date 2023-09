Liverpool vence Aston Villa (3-0) e se mantém em terceiro na Premier League

Os 'Citizens', que no sábado golearam o Fulham por 5 a 1, venceram os quatro jogos que disputaram, e somam um total de 12 pontos. O Liverpool tem 10 pontos e ganha uma nova injeção de moral com esta vitória e o triunfo da semana passada sobre o Newcastle, quando jogou com dez homens contra onze.

O Liverpool se manteve em terceiro lugar após a vitória maiúscula por 3 a 0 neste domingo (2) sobre o Aston Villa, uma das equipes com grandes ambições na Premier League, ficando a dois pontos do líder Manchester City.

Um saldo muito positivo que foi interrompido em Anfield, diante do Liverpool, que atormentou o goleiro argentino Emiliano Martínez, campeão mundial no Catar-2022. 'El Dibu' teve que buscar três vezes a bola no fundo da rede, nos gols do húngaro Dominik Szobszlai (aos 3 minutos), de Matty Cash contra (22') e do egípcio Mohamed Salah (55').

Com 10 pontos, dois atrás do City, o Liverpool está empatado com Tottenham (2º) e West Ham (4º).

Em outro jogo deste domingo, o Crystal Palace subiu para a sétima colocação ao vencer o Wolverhampton por 3 a 2, graças principalmente a dois gols do francês Odsonne Edouard, que deixou o campo em Selhurst Park aplaudido de pé.

--- Programação e resultados da 4ª rodada do Campeonato Inglês: