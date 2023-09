Lewandowski salva Barcelona na vitória sobre o Osasuna (2-1)

O Barcelona sofreu para vencer por 2 a 1 o Osasuna fora de casa neste domingo, pela quarta rodada do Campeonato Espanhol, marcada pela suspensão do duelo entre Atlético de Madrid e Sevilla devido a alerta de forte chuva na capital. Jules Koundé (45+1') colocou o Barça na frente, o argentino Ezequiel 'Chimy' Ávila empatou (75'), mas um segundo gol de pênalti de Robert Lewandowski (86') deu a vitória aos azulgrana num jogo em que o Osasuna terminou com dez devido à expulsão de Alejandro Catena (85'). Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine "Foi uma vitória difícil, mas muito importante", disse Koundé ao DAZN após a partida.

O Barcelona somou sua terceira vitória consecutiva, depois do tropeço na rodada inaugural no estádio do Getafe (0-0) e agora vai para a pausa internacional com dois pontos a menos que o Real Madrid, que continua liderando depois de vencer no sábado o próprio Getafe por 2 a 1. O Barça quis assumir o controle da partida desde o primeiro minuto, quando já poderia ter aberto o placar com um chute de Frenkie de Jong em que a bola bateu na trave (1'). Os primeiros vinte minutos foram todos do time catalão, mas suas chegadas esbarraram na boa defesa local, que desarmou o jovem Lamine Yamal. O atacante do Barça, que voltou a ser titular apesar de Xavi Hernández já poder contar neste domingo com Raphinha que cumpriu suspensão de dois jogos, pouco pôde fazer. "Eles nos fecharam muito por dentro, faltou mais no um contra um, mais criação de jogada pelas laterais, mas conseguimos três pontos em uma partida muito difícil", disse Xavi em entrevista coletiva.

Vigiado de perto pela defesa do Osasuna, Yamal não conseguiu ser o jogador decisivo das partidas contra Cádiz e Villarreal. Ele acabou sendo substituído por João Cancelo (59'), recém-chegado ao Barcelona após empréstimo do Manchester City na sexta-feira, no último dia da janela do mercado, junto com seu compatriota João Félix, que também teve minutos.

Aos poucos, o Osasuna começou a se livrar da alta pressão exercida pelo Barcelona até que, depois de meia hora de jogo, Aimar Oroz recebeu livre um passe na altura da marca do pênalti, mas seu chute encontrou o goleiro Marc-André Ter Stegen, que fez uma ótima defesa (32') . O prieiro tempo parecia que terminaria empatado, mas nos acréscimos Koundé finalizou uma cobrança de escanteio e fez 1 a 0 (45+1'). O Osasuna tentou avançar no segundo tempo, mas novamente teve dificuldades para superar a pressão do Barcelona até que o técnico Jagoba Arrasate mexeu no banco.