Inter de Milão goleia Fiorentina (4-0) com dois gols de Lautaro Martínez

A Inter de Milão, que tem apresentado um futebol convincente desde o início do campeonato, goleou a Fiorentina por 4 a 0 neste domingo (3), no estádio Giuseppe Meazza, com dois gols do argentino Lautaro Martínez, resultado que deixa os 'nerazzurri' como co-líderes.

Apenas o vizinho Milan também venceu os três primeiros jogos do campeonato, mas o saldo de gols beneficia a Inter, que ainda não sofreu nenhum.

Os nerazzurri chegaram ao intervalo já na frente no placar, graças ao gol aos 23 minutos do atacante Marcus Thuram, uma das novas contratações do time de Milão. Já no segundo tempo, o francês tocou para Lautaro Martínez ampliar (53'), antes do turco Hakan Calhanoglu (58') converter um pênalti.