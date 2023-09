Inter de Milão goleia Fiorentina (4-0) com 2 gols de Lautaro; Juve vence Empoli

A Inter de Milão goleou a Fiorentina por 4 a 0 neste domingo (3), no estádio Giuseppe Meazza, e se igualou ao Milan na liderança da Serie A, enquanto a Juventus reencontrou seu bom futebol nesta terceira rodada com a vitória em sua visita ao Empoli (2-0). Liderada em campo pelo argentino Lautaro Martínez, autor de uma dobradinha, a equipe nerazzurra acumula três vitórias em três jogos e irá para a pausa internacional como colíder. Só o vizinho Milan também soma nove pontos, mas o saldo beneficia a Inter, que ainda não sofreu nenhum gol. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Os nerazzurri chegaram ao intervalo já na frente no placar, graças ao gol aos 23 minutos do atacante Marcus Thuram, uma das novas contratações do time de Milão. Já no segundo tempo, o francês tocou para Lautaro Martínez ampliar (53'), antes do turco Hakan Calhanoglu (58') converter um pênalti.

O zagueiro colombiano Juan Cuadrado deu uma assistência para Lautaro marcar novamente (73'). Foi sua segunda dobradinha na temporada, depois de também ter marcado dois gols na primeira rodada contra o Monza. O campeão mundial pela Argentina na Copa do Catar soma cinco gols em um bom início de campeonato, à frente de Olivier Giroud, do Milan, que marcou quatro. Após a pausa para os jogos das seleções, Inter e Milan vão se enfrentar no "Derby della Madonnina", um dos jogos mais atraentes do futebol italiano e que, depois deste início brilhante das duas equipes, se apresenta como mais importante do que o habitual. Outro candidato ao Scudetto, a Juventus, derrotou o lanterna Empoli, por 2 a 0, fora de casa, graças aos gols de Danilo (24') e Federico Chiesa (82'). No primeiro tempo, minutos depois do gol do brasileiro, o sérvio Dusan Vlahovic teve a chance de ampliar de pênalti mas o goleiro albanês Etrit Berisha defendeu com os pés (39').

Outra grande chance dos bianconeri foi um chute de Paul Pogba, que, apesar de ter mandado a bola para o fundo da rede (66), o lance foi anulado por impedimento por Vlahovic. O francês, que entrou faltando meia hora para o fim, continua somando minutos em campo, depois de ter perdido grande parte da temporda passada devido a lesão. A Juve consegue assim reencontrar a vitória depois do frustrante empate da última rodada diante de seus torcedores, no jogo com o Bologna (1-1). A equipe de Turim tem 7 pontos e ocupa a terceira posição.

Após a pausa, receberá a Lazio, que viajará para Turim cheia de confiança depois de vencer no sábado em casa o atual campeão Napoli (2-1). Empatado em pontos com a Juve e fechando o 'Top 4' está o Lecce, que confirmou o bom início de temporada com uma vitória sobre a Salernitana (16ª) por 2 a 0, com gols do montenegrino Nikola Krstovic logo aos 6 minutos e do brasileiro Gabriel Strefezza já nos acréscimos (90+8). Em outro jogo disputado neste domingo, o Torino conseguiu vencer o Genoa por 1 a 0, com um gol nos acréscimos do sérvio Nemanja Radonjic (90+4') que garantiu a primeira vitória da temporada aos donos da casa.