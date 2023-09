Francês Dimitri Payet estreia no Vasco no empate (1-1) contra o Bahia

O meia francês Dimitri Payet estreou neste domingo (3) com a camisa do Vasco da Gama no empate em 1 a 1 na visita ao Bahia, em partida da 22ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Payet, principal reforço do Vasco na janela de transferências de inverno para o segundo turno do Brasileirão, entrou em campo na Arena Fonte Nova, em Salvador, após o intervalo substituindo Serginho.

O francês de 36 anos jogou pouco, mas ajudou a sua equipe a arrancar o empate após o Bahia abrir o placar no fim do primeiro tempo.