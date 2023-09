Dois mortos após disparos em salão de casamentos no Canadá

"Estamos unindo as peças do quebra-cabeças", garantiu à AFP o investigador Martin Groulx.

Os disparos começaram às 22h21 locais (23h21 em Brasília) no estacionamento do centro de convenções que fica no extremo sul da cidade.

As autoridades não têm indícios de que o ataque respondeu a um crime de ódio "relacionado à raça ou crenças religiosas".

Ninguém havia sido preso até a tarde de domingo.

As duas mortes elevam a 12 o número de homicídios registrados em 2023 em Ottawa, a capital do Canadá, cuja população é de cerca de um milhão de habitantes e que, junto com outras cidades do país, enfrentam um aumento da violência armada nos últimos anos.