Combates entre Exército e grupos pró-Turquia deixam mais de 20 mortos na Síria

Os combates entre o Exército sírio e as facções pró-Turquia deixaram 23 mortos no nordeste da Síria neste domingo (3), depois de que combatentes pró-Ancara tentaram se infiltrar na região, indicou o Observatório Sírio para os Direitos Humanos (OSDH).

"Houve 18 mortes entre as facções [pró-turcas] e cinco entre as forças do regime" na província curda de Hasaka, disse Rami Abdel Rahman, diretor do OSDH, uma organização com sede no Reino Unido que tem uma extensa rede de fontes de informação na Síria.

Facções da coalizão de grupos rebeldes apoiados por Ancara conhecida como Exército Nacional Sírio tentaram infiltrar-se na região no início do dia, acrescentou.