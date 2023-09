Brasil perde para Letônia, se despede do Mundial de basquete e fica sem vaga olímpica

Com isso, o Canadá terminou em primeiro da chave, seguido pela Letônia, Espanha e o Brasil, que terminou em último.

Após a derrota os brasileiros precisaram torcer para a Espanha vencer o Canadá no outro jogo do Grupo L mas a atual campeã mundial e europeia, não resistiu à reação dos canadenses e perdeu por 88 a 85.

O Brasil foi eliminado pela Letônia, grande surpresa da Copa do Mundo de basquete, que avançou às quartas de final ao vencer por 104 a 84, neste domingo (3), em Jacarta, na Indonésia.

Agora, a seleção brasileira terá que disputar um torneio Pré-Olímpico, no ano que vem para lutar por uma das quatro vagas que restam nos Jogos de Paris-2024.

Com o resultado deste domingo, as quartas de final estão definidas: o Canadá enfrentará na quarta-feira a Eslovênia de Luka Doncic, enquanto a Alemanha jogará contra a grande surpresa Letônia.

Em outro resultado surpreendente, os Estados Unidos sofreram sua primeira derrota, para a Lituânia (110-104) em Manila e avança como segundo no grupo J.

A seleção americana vai enfrentar a Itália na terça-feira e a Lituânia vai encarar a Sérvia.

Neste domingo, o Brasil, que havia surpreendido o Canadá na rodada anterior ao vencer por 69 a 65, não resistiu diante da Letônia.

A seleção brasileira ficou em desvantagem no meio do terceiro quarto, após a quarta falta no início deste período cometida pelo pivô Bruno Caboclo (20 pontos e 7 rebotes).