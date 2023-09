Bombardeio na capital do Sudão mata 20 civis

O exército bombardeou neste domingo posições paramilitares em Cartum, capital do Sudão, horas depois das mortes de 20 civis, incluindo duas crianças, em um ataque aéreo contra um bairro residencial, informaram moradores e ativistas.

"O balanço dos bombardeios aéreos no bairro de Kalakla subiu para 20 civis mortos", anunciou o "comitê de resistência" do distrito, um dos grupos pró-democracia que, desde o início do conflito em abril, adotou sistemas para ajudar os vizinhos.

No sábado (2), o comitê informou que "11 civis mortos, incluindo duas crianças e uma mulher", estavam no necrotério de um dos últimos hospitais ainda abertos na capital. A organização afirmou que não foi possível transportar "muitos corpos, carbonizados e desmembrados pelo bombardeio".