Ben Shelton se torna o americano mais jovem nas quartas do US Open desde Roddick

O tenista americano Ben Shelton venceu neste domingo (3) o compatriota Tommy Paul e conseguiu a primeira vaga nas quartas de final masculina do Aberto dos Estados Unidos.

Shelton, número 47 do ranking da ATP, venceu Paul (14º) por 6-4, 6-3, 4-6 e 6-4 em duas horas e 49 minutos no primeiro jogo do dia na quadra central de Nova York, a maior no mundo.

A jovem promessa de Atlanta, que registrou o saque mais potente do torneio, enfrentará outro compatriota Frances Tiafoe (10ª ATP) ou o australiana Rinky Hijikata (110ª) nas primeiras quartas de final em Flushing Meadows.