Arsenal vence Manchester United (3-1) com gols de Rice e Gabriel Jesus nos acréscimos

O brasileiro Gabriel Jesus fechou o placar aos 90+11 com um disparo cruzado finalizando com sucesso um contra-ataque.

Quando tudo parecia apontar para um empate no Emirates Stadium, Declan Rice, contratação de maior destaque dos 'Gunners' para a nova temporada por 122 milhões de euros (R$ 655,7 milhões pela cotação atual) pagos ao West Ham segundo estimativas da imprensa, fez 2 a 1 com um chute de pé direito que enganou o goleiro André Onana, aos 90+6.

O atual vice-campeão inglês agora soma 10 pontos e está em quinto lugar na tabela, empatado com West Ham (2º), Liverpool (3º) e Tottenham (4º), que estão à frente dele apenas graças ao saldo de gols. Os quatro formam o primeiro grupo que persegue o líder Manchester City, que goleou o Fulham por 5 a 1 no sábado e é o único time da Premier League que conseguiu vencer todos os jogos das primeiras quatro rodadas.

Com esse triunfo dramático, o Arsenal evitou o segundo empate consecutivo em casa, depois do 2-2 da semana passada diante do Fulham.

Antes dos acréscimos, Arsenal e Manchester United estavam empatados em um jogo equilibrado e movimentado. O United saiu na frente aos 27 minutos com um gol de Marcus Rashford e logo em seguida, aos 28 minutos, o time da casa deixou tudo igual graças ao norueguês Martin Odegaard, que recebeu uma assistência do brasileiro Gabriel Martinelli.

Mais cedo o Liverpool venceu o Aston Villa por 3 a 0, outra das equipes com grandes ambições nesta temporada.

O Aston Villa vinha de duas vitórias sobre Everton (4-0) e Burnley (3-1) no campeonato inglês e duas sobre o escocês Hibernian (5-0 e 3-0) nos playoffs de acesso à fase de grupos da Conference League.

Um saldo muito positivo que foi interrompido em Anfield, diante do Liverpool, que atormentou o goleiro argentino Emiliano Martínez, campeão mundial no Catar-2022. 'El Dibu' teve que buscar três vezes a bola no fundo da rede, nos gols do húngaro Dominik Szobszlai (aos 3 minutos), de Matty Cash contra (22') e do egípcio Mohamed Salah (55').