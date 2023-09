Sinner vence Wawrinka e avança às oitavas do US Open

O italiano Jannik Sinner, um dos candidatos ao título do US Open, encerrou neste sábado (2) a incrível trajetória do veterano Stan Wawrinka e chegou às oitavas de final do torneio.

Sinner, de 22 anos, derrotou o suíço, de 38, com parciais de 6-3, 2-6, 6-4 e 6-2 pela terceira rodada do Grand Slam de Nova York.

O esguio tenista italiano, número seis do ranking da ATP, lutará contra o alemão Alexander Zverev ou o búlgaro Grigor Dimitrov por uma vaga nas quartas de final.