Sabalenka atropela Clara Burel e vai às oitavas do US Open

Sua próxima adversária será a russa Daria Kasatskina, que venceu a belga Greet Minnen por 6-3 e 6-4, no duelo que vai valer uma vaga entre as oito melhores deste Grand Slam.

Sabalenka, que em Nova York também busca chegar ao topo do ranking da WTA, derrotou Burel (62ª do mundo) por 6-1 e 6-1 em apenas 60 minutos.

A bielorrussa Aryna Sabalenka, número dois do ranking mundial, venceu sem a menor dificuldade a francesa Clara Burel neste sábado (2) e garantiu a vaga nas oitavas de final do Aberto dos Estados Unidos.

Na sexta-feira a polonesa Iga Swiatek também se garantiu nas oitavas de final e precisa terminar em melhor posição do que Sabalenka para permanecer na liderança do ranking da WTA.

A bielorrussa, que perdeu no ano passado para Swiatek nas semifinais em Flushing Meadows, confirmou diante de Burel a sua enorme consistência nos Grand Slams desta temporada.

No início do ano, ela conquistou seu primeiro grande título no Aberto da Austrália e depois fez boas campanhas até as semifinais em Roland Garros e Wimbledon.

Os primeiros saques acertados e os golpes do fundo de quadra da estrela de Minsk dominaram Burel, cujos problemas com o serviço foram impiedosamente punidos por Sabalenka.

A bielorrussa acumulou 21 winners contra seis de Burel para conquistar sua terceira vitória sem perder sets em Nova York.