Protestos em Kirkuk, no Iraque, deixam três civis mortos e 16 feridos

Pelo menos três curdos morreram e 16 ficaram feridos, neste sábado (2), durante manifestações de grupos rivais em Kirkuk, cidade multiétnica do norte do Iraque, onde as autoridades ordenaram um toque de recolher, informaram funcionários locais.

As manifestações dos grupos rivais reuniram, neste sábado, de um lado, habitantes curdos, e do outro, turcomanos e árabes, e acabaram em violência, apesar da presença das forças de segurança.

Durante quase uma semana, as tensões aumentaram em Kirkuk, uma cidade historicamente disputada entre o governo federal de Bagdá e as autoridades da região autônoma do Curdistão iraquiano, no norte.

Na segunda-feira, manifestantes das comunidades árabe e turcomana organizaram um ato perto do quartel-general das forças de segurança iraquianas na província de Kirkuk, após informações de que o primeiro-ministro havia ordenado entregar o local ao Partido Democrático do Curdistão (PKK), que o havia ocupado anteriormente.

Neste sábado, os manifestantes curdos se mobilizaram ao final da tarde e tentaram chegar ao quartel-general, observou um correspondente da AFP.